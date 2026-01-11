Гришин об Артиге в «Рубине»: «Руководство подумало, что потолок игроков при Рахимове достиг критической точки и надо двинуть команду выше»

Гришин об Артиге в «Рубине»: руководство подумало, что надо двинуть команду выше.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил предстоящее назначение Франка Артиги тренером «Рубина».

«Руководство хочет, чтобы команда показывала более атакующий футбол. Артига проповедует именно такой стиль. Мы видели, как он работал в «Химках» и «Родине».

Я сам играл в «Рубине» и знаю, что руководство республики — будь то хоккей, футбол или баскетбол — всегда ставит самые высокие цели. Мы видели, что «Рубин» был чемпионом при Бердыеве, и мы становились чемпионами.

Руководство подумало, что потолок игроков «Рубина» при Рахимове достиг критической точки и надо двинуть команду выше. Получится или нет — вот это уже вопрос», — сказал Гришин.

После 18 туров казанцы занимают в РПЛ 7-е место.