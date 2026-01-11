Матч окончен
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
«Милан» сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).
«Фиорентина» поделила очки с «Миланом» (1:1) в 20-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Артемио Франки».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Пьетро Комуццо открыл счет на 66-й минуте. Кристофер Нкунку на 90-й забил ответный мяч.
Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли получил красную карточку в добавленное к первому тайму время за споры с судьей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
