«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей

«Фиорентина » поделила очки с «Миланом » (1:1) в 20-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Артемио Франки».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Пьетро Комуццо открыл счет на 66-й минуте. Кристофер Нкунку на 90-й забил ответный мяч.

Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли получил красную карточку в добавленное к первому тайму время за споры с судьей.

