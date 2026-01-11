Флетчер о Кубке Англии: «С учетом текущего сезона это трофей, за который «МЮ» должен бороться»
Флетчер о Кубке Англии: с учетом сезона это трофей, за который «МЮ» должен бороться.
И.о. тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер заявил о желании выиграть Кубок Англии.
Сегодня в матче 3-го раунда манкунианцы встретятся с «Брайтоном».
«Думаю, в последние годы мы добились хороших результатов в этом турнире — выиграли его пару лет назад, проиграли в финале. Это потрясающее соревнование. Это первый трофей, который я выиграл как игрок. Это особенный турнир.
С учетом текущего сезона – мы не участвуем в еврокубках и выбыли из Кубка лиги, Кубок Англии — это трофей, за который мы должны бороться и использовать возможности для победы», – сказал Флетчер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
