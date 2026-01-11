Кисляк собрал идеального игрока из качеств Месси, Роналду, Рамоса, Марадоны, Роберто Карлоса, Мойзеса и Шуманского
Кисляк собрал идеального игрока из качеств Месси, Роналду, Рамоса и Марадоны.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк собрал образ идеального футболиста.
«Лучшая правая нога – Роналду. Левая – Месси. Игра головой – Рамос. Удар – Роберто Карлос.
Дриблинг – Марадона. Физика – Мойзес. Харизма – Шуманский. Лучший в защите – Рамос. Футбольное мышление – Месси», – сказал Кисляк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
