«Зенит» продал Жерсона, Загитова будет ведущей «Ледникового периода», а Трусова, Щербакова и Косторная в нем выступят, Хуснутдинов забил 4 гола, СКА проиграл «Металлургу» и другие новости

1. «Зенит» продал купленного летом Жерсона «Крузейро» за 27+3 млн евро. С бразильцем петербуржцы простились необычно : написали «!носреЖ, обисапС» и выложили ролик, сделанный в стиле фильма «Довод». А в течение суток ожидается переход в состав вице-чемпионов России Игоря Дивеева.

2. В FONBET КХЛ «Северсталь» обыграла «Торпедо» (7:6), «Нефтехимик» победил «Адмирал» (4:2), СКА уступил «Металлургу» (1:5), сделав почти в три раза меньше бросков в створ, а дебютный гол Евгения Кузнецова помог «Салавату Юлаеву» нанести поражение «Барысу» (3:1).

3. Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная выступят в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Алина Загитова станет ведущей проекта.

4. На Кубке Африки Алжир потерпел поражение от Нигерии (0:2), Египет одолел Кот-д′Ивуар (3:2). В полуфинале египтяне встретятся с Сенегалом, нигерийцы – с Марокко.

5. В Брисбене прошли полуфиналы турнира ATP 250: Даниил Медведев обыграл Алекса Микельсена и в решающем матче встретится с Брэндоном Накашимой. В Гонконге тоже определились финалисты: ими стали Лоренцо Музетти, выбивший Андрея Рублева, и Александр Бублик, обыгравший Маркоса Гирона.

6. НХЛ. «Бостон» разнес «Рейнджерс» (10:2), благодаря покеру Марата Хуснутдинова и 6 ассистам Давида Пастрняка. «Тампа» с 2+2 от Кучерова разгромила «Филадельфию» (7:2). Все результаты дня – здесь .

7. В Кубке Англии «Манчестер Сити» одержал одну из крупнейших побед в своей истории – 10:1 в матче с «Эксетером». «Ньюкасл» прошел «Борнмут» по пенальти, «Тоттенхэм» вылетел от «Астон Виллы» (1:2), а «Челси» на выезде разобрался с «Чарльтоном» (5:1) в первой игре под руководством Лиэма Росеньора. Главная сенсация – вылет «Кристал Пэлас», действующего обладателя трофея, от «Мэкклсфилда» из 6-го дивизиона.

8. НБА . 28+8 Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Миннесоту», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55», «Сан-Антонио» обыграл «Бостон» в гостях и другие результаты .

9. Биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России в Ижевске. Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов стали вторыми, Виктория Сливко и Михаил Бурундуков – третьими.

10. Татьяна Навка сообщила , что Камила Валиева, скорее всего, примет участие в чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет с 31 января по 1 февраля.

11. Футболисты «Барселоны» довольны тем, что в финале Суперкубка Испании сыграют именно с «Реалом», поскольку хотят взять реванш за поражение в чемпионате. Хаби Алонсо сильно переживать не стоит : его вряд ли уволят даже в случае проигрыша. Тем более есть хорошая новость: Мбаппе тоже прилетел в Саудовскую Аравию и может принять участие в класико.

12. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Женская сборная Франции одержала победу в эстафете.

13. Роман Шаронов и Юрий Жирков стали ассистентами Ролана Гусева в «Динамо». Александр Гришин в недоумении : «Жирков, наверное, друг Гусева, поэтому и взяли – он же ни академию, ни дубль не тренировал».

14. «Эдмонтон» и «Торонто» попали в десятку самых прибыльных команд мира по версии Forbes . «Даллас» из НФЛ – 1-й, «Голден Стэйт» – 2-й, «Мерседес» – 5-й, «МЮ» – 11-й, «Арсенал» – 17-й.

15. Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, потребовал от родителей общаться с ним только через адвокатов. В уведомлении он попросил не связываться с ним напрямую и не упоминать его в социальных сетях.

16. Рекорд посещаемости российского волейбола установлен на арене «Авангарда». 8045 зрителей пришли на матч «Омичка» – «Протон» (3:0).

17. Франция перенесла саммит G7, чтобы он не совпал с турниром UFC в Белом доме.

Цитаты дня

«Своих не бросаем» . Плющенко ответил на вопрос, почему к нему вернулась Костылева

Кисляк об алкоголе: «Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Главное в отпуске – не прибавить в весе, но не сказать, что я себе что-то запрещаю. Кушать много – это нормально»

Депутат Свищев о хоккейной арене ОИ-2026: «Готовность нулевая – просто позорище! Европа не готова к проведению Олимпиады. Не будем злорадствовать – обидно, что это уже не праздник»

Каминский об уровне лыжного спринта в России: «Судя по трассам, на которых соревнуемся, мы вообще не готовились к Олимпийским играм»

Булыкин об уходе Жерсона: «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал дороже. Не как «Спартак», который бесплатно отдает»

Фетисов о дыре во льду в тестовом матче перед ОИ-2026: «Италия – нехоккейная страна. Сочи – единственное место с инфраструктурой для турнира со звездами НХЛ. Видим тройные стандарты»

ТВ «Реала» о Мунуэре Монтеро, назначенном на игру с «Барсой» в Суперкубке: «Он пошел по стопам многих других судей, причинявших нам вред в важных матчах»

Гивен назвал «абсолютным Холокостом» работу Нанси в «Селтике». Экс-вратарь «Сити» извинился: «У всех нас есть пробелы в знаниях. Использую эту ситуацию, чтобы стать образованнее»

Ларионов на вопрос о Дюбе: «Кто? У СКА нет такого игрока. Он только числится в команде – проиграл конкуренцию»