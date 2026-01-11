«Челси» выиграл впервые за 6 матчей – у «Чарльтона» в первой игре при Росеньоре. Дальше – дерби с «Арсеналом»
«Челси» победил впервые за 6 матчей.
«Челси» прервал серию игр без побед.
Сегодня «синие» обыграли «Чарльтон» со счетом 5:1 в 3-м раунде Кубка Англии. Это был первый матч, в котором командой руководил Лиэм Росеньор.
В пяти предыдущих играх «Челси» трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. 14 января клуб встретится с «Арсеналом» в полуфинале Кубка английской лиги.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
