«Астон Вилле» интересен Абрахам. Сделка выглядит сложной из-за высокой зарплаты форварда «Ромы» и арендного договора с «Бешикташем»

«Астон Вилла» интересуется Абрахамом.

«Астон Вилла » рассматривает возможность подписания Тэмми Абрахама в это трансферное окно, сообщает The Telegraph.

28-летний Абрахам принадлежит «Роме» и выступает за «Бешикташ » на правах аренды. На его счету семь голов в 17 матчах чемпионата Турции.

Подчеркивается, что трансфер экс-форварда «Челси» видится сложным из-за арендного соглашения, которое подразумевает обязательный выкуп за 11,2 млн фунтов в случае выполнения определенных условий.

Также считается, что его зарплата составляет около 115 тысяч фунтов в неделю, что может стать дополнительным препятствием.

Статистику Абрахама можно увидеть здесь .