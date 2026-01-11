«Астон Вилле» интересен Абрахам. Сделка выглядит сложной из-за высокой зарплаты форварда «Ромы» и арендного договора с «Бешикташем»
«Астон Вилла» интересуется Абрахамом.
«Астон Вилла» рассматривает возможность подписания Тэмми Абрахама в это трансферное окно, сообщает The Telegraph.
28-летний Абрахам принадлежит «Роме» и выступает за «Бешикташ» на правах аренды. На его счету семь голов в 17 матчах чемпионата Турции.
Подчеркивается, что трансфер экс-форварда «Челси» видится сложным из-за арендного соглашения, которое подразумевает обязательный выкуп за 11,2 млн фунтов в случае выполнения определенных условий.
Также считается, что его зарплата составляет около 115 тысяч фунтов в неделю, что может стать дополнительным препятствием.
Статистику Абрахама можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
