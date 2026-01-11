«Вы превращаетесь в «наркобарона Мадуро»: прикрываетесь флагом «свободы», требуя безнаказанности». Тебас – гендиру Cloudflare, связавшему штраф компании с цензурой интернета

Хавьер Тебас: борьба с пиратством – это не цензура, а борьба с преступностью.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к генеральному директору Cloudflare Мэттью Принсу на фоне ситуации со штрафом компании.

Ранее итальянский регулятор связи AGCOM наложил штраф в размере 14,2 млн евро на Cloudflare за невыполнение требований по блокировке пиратских ресурсов. Причиной стало то, что компания отказалась применять фильтрацию на публичном DNS-сервере 1.1.1.1, аргументируя это тем, что это невозможно без ущерба для производительности сервиса.

AGCOM не согласился с позицией Cloudflare, отметив, что Cloudflare не является нейтральным посредником и ее сервисы позволяют пиратским сайтам обходить стандартные блокировки.

«Вчера квазисудебный орган в Италии оштрафовал Cloudflare на 17 миллионов долларов за несоблюдение их плана по цензуре интернета. Этот план, который даже ЕС назвал вызывающим опасения, требовал от нас в течение 30 минут после уведомления полностью заблокировать в интернете любые сайты, которые теневая клика европейских медиаэлит сочла противоречащими их интересам.

Никакого судебного надзора. Никакой надлежащей правовой процедуры. Никакой апелляции. Никакой прозрачности. От нас требовали не только удаления клиентов, но и цензуры нашего DNS-сервера 1.1.1.1, что означало риск блокировки любого сайта в интернете.

И от нас требовали цензурировать контент не только в Италии, но и во всем мире. Другими словами, Италия настаивает на том, чтобы теневая европейская медиа-клика имела право диктовать, что разрешено, а что запрещено в интернете», – написал Принс. В своем посте он также сослался на позицию бизнесмена Илона Маска и вице-президента США Джей Ди Вэнса по этому вопросу.

«Мистер Принс, вы превращаетесь в «наркобарона Мадуро» от мира интернета: прикрываетесь флагом «свободы», чтобы требовать безнаказанности. Борьба с пиратством – это не цензура, это борьба с преступностью. Когда ваша инфраструктура ускоряет, защищает и монетизирует массовое распространение украденного контента, это перестает быть «философией» и превращается в преступление против интеллектуальной собственности и, слишком часто, в отмывание денег, связанное с этими сетями.

Илон Маск, это вам не деспотические решения, принимаемые каким-то «темным комитетом». Существуют судебные постановления и надлежащие правовые процедуры. И да: в Испании , Франции и других странах есть постановления, которые Cloudflare систематически игнорирует.

Джей Ди Вэнс, [хочу донести вам] ту же мысль: речь идет о законности и соблюдении требований, а не о показухе. Если Cloudflare хочет уважения, он должен соблюдать правила и сотрудничать. Если же он хочет быть «безопасным убежищем», он должен заплатить за это», – заявил Тебас.