Марокко сыграет с Нигерией в 1/2 финала Кубка Африки, Египет – с Сенегалом. Игры пройдут 14 января

Определились полуфиналисты Кубка Африки.

Стали известны полуфинальные пары Кубка африканских наций 2025.

14 января состоятся следующие матчи:

– Сенегал – Египет (начало – в 20:00 по московскому времени);

– Нигерия – Марокко (23:00).

В 1/4 финала Сенегал победил команду Мали (1:0), Египет обыграл Кот-д’Ивуар (3:2), Нигерия справилась с Алжиром (2:0), а Марокко был сильнее Камеруна (2:0).