  • Марокко сыграет с Нигерией в 1/2 финала Кубка Африки, Египет – с Сенегалом. Игры пройдут 14 января
31

Марокко сыграет с Нигерией в 1/2 финала Кубка Африки, Египет – с Сенегалом. Игры пройдут 14 января

Определились полуфиналисты Кубка Африки.

Стали известны полуфинальные пары Кубка африканских наций 2025. 

14 января состоятся следующие матчи:

СенегалЕгипет (начало – в 20:00 по московскому времени);

– Нигерия – Марокко (23:00). 

В 1/4 финала Сенегал победил команду Мали (1:0), Египет обыграл Кот-д’Ивуар (3:2), Нигерия справилась с Алжиром (2:0), а Марокко был сильнее Камеруна (2:0). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
