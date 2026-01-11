Марокко сыграет с Нигерией в 1/2 финала Кубка Африки, Египет – с Сенегалом. Игры пройдут 14 января
Определились полуфиналисты Кубка Африки.
Стали известны полуфинальные пары Кубка африканских наций 2025.
14 января состоятся следующие матчи:
– Сенегал – Египет (начало – в 20:00 по московскому времени);
– Нигерия – Марокко (23:00).
В 1/4 финала Сенегал победил команду Мали (1:0), Египет обыграл Кот-д’Ивуар (3:2), Нигерия справилась с Алжиром (2:0), а Марокко был сильнее Камеруна (2:0).
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36310 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости