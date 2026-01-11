Гришин о штабе «Динамо»: «Кроме Шаронова, все ноунеймы и на высоком уровне не работали. Жирков, наверное, друг Гусева, поэтому и взяли – он же ни академию, ни дубль не тренировал»

Гришин: в штабе «Динамо» никто, кроме Шаронова, не работал на высоком уровне.

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Гришин поделился мнением о тренерском штабе московского клуба.

В субботу ассистентами Ролана Гусева были назначены Юрий Жирков и Роман Шаронов . Тренером по физподготовке стал Агустин Киильяборда.

«Как к этому относиться, когда [Жирков] еще не тренировал ни академию, ни какие‑то дублирующие составы? Его внедрили в «Динамо » учиться. Это, наверное, друг Ролана Александровича, поэтому его и взяли. На первых порах он будет там играть нейтральную роль или в каких‑то игровых упражнениях участвовать.

Очень тяжело. Потому что, зная штаб Гусева – Шаронов, Жирков и [Сергей] Паршивлюк, – кроме Шаронова, все остальные ноунеймы и на высоком уровне не работали. Когда ты первый тренер и теряешься, тебе нужен хороший советчик и помощник на лавочке. Будут ли они такими? Дай бог. Не будут – значит, будут проблемы», – сказал Гришин.