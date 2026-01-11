Тарханов о Карседо в «Спартаке»: «Российский тренер все же лучше, чтобы был фирменный стиль игры красно‑белых»
Александр Тарханов отреагировал на назначение Карседо в «Спартак».
Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
«Карседо хоть и довольно давно, но работал уже в «Спартаке», в штабе Эмери. Так что какое‑то представление имеет. Чемпионат Кипра, где он работал в последнее время, конечно, не РПЛ. И тем не менее он успешно там трудился, его бывшая команда в еврокубках играет.
Считаю его неплохим тренером, но для «Спартака», чтобы был фирменный стиль игры красно‑белых, российский тренер все же лучше», – сказал Тарханов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
