Тарханов о Карседо в «Спартаке»: «Российский тренер все же лучше, чтобы был фирменный стиль игры красно‑белых»

Александр Тарханов отреагировал на назначение Карседо в «Спартак».

Бывший тренер клубов РПЛ Александр Тарханов прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак ».

«Карседо хоть и довольно давно, но работал уже в «Спартаке», в штабе Эмери . Так что какое‑то представление имеет. Чемпионат Кипра, где он работал в последнее время, конечно, не РПЛ. И тем не менее он успешно там трудился, его бывшая команда в еврокубках играет.

Считаю его неплохим тренером, но для «Спартака», чтобы был фирменный стиль игры красно‑белых, российский тренер все же лучше», – сказал Тарханов.