Балотелли о работе тренером: «Я задумываюсь об этом. Но если я встречу кого-то с моим характером... Что тогда делать?»
Марио Балотелли: задумываюсь о том, чтобы стать тренером.
Бывший нападающий «Интера», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Милана» Марио Балотелли ответил на вопрос о своем будущем.
«Стать тренером? Я задумываюсь об этом, становясь старше, но если я встречу кого-то с таким же характером, как у меня... Что тогда делать?» – сказал Балотелли.
Балотелли переходит в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36307 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости