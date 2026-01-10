Балотелли о работе тренером: «Я задумываюсь об этом. Но если я встречу кого-то с моим характером... Что тогда делать?»

Марио Балотелли: задумываюсь о том, чтобы стать тренером.

Бывший нападающий «Интера », «Манчестер Сити », «Ливерпуля » и «Милана » Марио Балотелли ответил на вопрос о своем будущем.

«Стать тренером? Я задумываюсь об этом, становясь старше, но если я встречу кого-то с таким же характером, как у меня... Что тогда делать?» – сказал Балотелли.

Балотелли переходит в «Аль-Иттифак» из Дубая, контракт – на 2,5 года. Клуб идет последним во 2-й лиге ОАЭ