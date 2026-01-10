«Лечче» подписал Садика Фофана из ГАК и Гандельмана из «Гента»

«Лечче» объявил о двух трансферах.

Пресс-служба «Лечче » сообщила о переходе Садика Фофана из австрийского клуба ГАК .

22-летний полузащитник в понедельник пройдет медосмотр.

Итальянский клуб также приобрел Омри Гандельмана из «Гента ». 25-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.