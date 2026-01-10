«Лечче» подписал Садика Фофана из ГАК и Гандельмана из «Гента»
«Лечче» объявил о двух трансферах.
Пресс-служба «Лечче» сообщила о переходе Садика Фофана из австрийского клуба ГАК.
22-летний полузащитник в понедельник пройдет медосмотр.
Итальянский клуб также приобрел Омри Гандельмана из «Гента». 25-летний полузащитник подписал контракт до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Лечче»
