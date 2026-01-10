У Салаха 4 гола в 4 матчах за Египет на Кубке Африки. Вингер «Ливерпуля» забил Кот-д′Ивуару

Мохамед Салах забил 4-й гол в Кубке Африки.

Сегодня вингер сборной Египта поразил ворота команды Кот-д′Ивуара в 1/4 финала турнира (3:2, второй тайм). Салах проводит четвертый матч в этом соревновании, он забивал по одному голу в каждом из них.

