Андрей Талалаев: «Многие говорят про давление в «Спартаке», в «Динамо». Ребят, поработайте в «Ахмате» два с половиной года – там давление точно не уступает»

Андрей Талалаев считает, что давление в «Ахмате» не ниже, чем в «Спартаке».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о давлении на тренеров в российских клубах.

– Многие говорят про какое-то давление: «В «Спартаке», в «Динамо» на тебя будут давить». Когда обсуждалось, да, там встречался с кем-то. Ребят, поработайте в «Ахмате» два с половиной года. Вы не знаете ни слова про давление. Вот поработайте там. Станислав Саламыч, успехов вам, до встречи в Грозном. Всего хорошего всем футболистам и руководителям «Ахмата».

– Вы думаете, там давление выше, чем в «Спартаке»?

– Думаю, что не уступает точно. Уверен в этом, потому что я там был, – сказал Талалаев.

