Гасилин об уходе Жерсона: «Он не изъявлял желания играть за лучший клуб страны. «Зенит» отбил вложения, все стороны извлекли только плюсы»

Гасилин: Жерсон не изъявлял желания играть за лучший клуб страны.

Алексей Гасилин поделился мнением о трансфере Жерсона из «Зенита» в «Крузейро » за 27+3 млн евро.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро.

«По факту «Зенит» отбил средства, вложенные в Жерсона летом. Мы понимали, что переходит хороший, качественный футболист. Человек, который играет в сборной Бразилии, человек, который неплохо выступал на клубном чемпионате мира. Вопрос только в том, что он не захотел играть.

Насколько я знаю, саудиты предлагали ему более крупный контракт, и знаю, что внутри клуба Жерсон не изъявлял какого-то желания играть за лучший клуб страны. Когда футболист не заинтересован, хотя он должен быть профессионалом... Мы знаем темперамент бразильцев. Есть такие, как Жерсон.

Поэтому выполнили волю игрока вернуться в Бразилию, к тренеру, с которым он работал в сборной Бразилии. И «Зенит» отбил свои финансовые вложения. Все стороны извлекли из этого только плюсы», – сказал экс-форвард «Зенита ».