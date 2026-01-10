Гивен назвал «абсолютным Холокостом» работу Нанси в «Селтике». Экс-вратарь «Сити» извинился: «У всех нас есть пробелы в знаниях. Использую эту ситуацию, чтобы стать образованнее»

Гивен назвал Холокостом работу Нанси в «Селтике».

Бывший вратарь «Манчестер Сити», а ныне футбольный эксперт Шэй Гивен в прямом эфире ВВС назвал тренерский период Вильфрида Нанси в «Селтике » «абсолютным Холокостом».

Француз возглавлял шотландский клуб 33 дня. При нем команда проиграла 6 из 8 матчей.

«Нанси был ужасен от начала и до конца. Не думаю, что им стоило убирать Мартина О ′Нила. Думаю, ему стоило дать еще неделю. Вместо этого пришел Нанси, и на этой неделе был абсолютный Холокост, а дальше начался кошмар. Поражение от «Рейнджерс» стало последним гвоздем в крышку гроба», – сказал Гивен.

Ведущий Джейсон Мохаммад ближе к концу эфира принес извинения.

«Ранее вы могли услышать неподобающие выражения, поэтому мы хотели бы извиниться за любые причиненные оскорбления», – сказал Мохаммад.

Позднее сам Гивен опубликовал текст с извинениями в своих соцсетях.

«Сегодня днем в прямом эфире я использовал слово, значение которого не до конца понимал и которое больше никогда не буду использовать. У всех нас есть пробелы в знаниях, и я надеюсь использовать эту ситуацию как возможность стать более образованным в будущем.

Я искренне потрясен произошедшим и приношу извинения всем, кого это оскорбило. Пожертвую свой гонорар за сегодняшнюю программу в Фонд просвещения в отношении Холокоста», – написал ирландец.

Холокост – геноцид европейских евреев, осуществленный нацистской Германией с 1933 по 1945 год. Жертвами Холокоста стали около 6 миллионов евреев.