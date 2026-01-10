«Юве» интересны Мазрауи из «МЮ» и Боэ из «Баварии». Даниэля Мальдини, Карраско, Гудмундссона и Дамсгора рассматривают как альтернативу Кьезе

«Ювентусу» интересны Нуссаир Мазрауи и Федерико Кьеза.

Стали известны трансферные цели «Ювентуса ».

По информации La Gazzetta dello Sport, туринский клуб планировал укрепить центр полузащиты, но в последние дни приоритеты изменились в связи с тем, что Мануэль Локателли и Кефрен Тюрам набрали хорошую форму. Генеральный директор Дамьен Комолли и спортивный директор Марко Оттолини после детальных бесед с главным тренером Лучано Спаллетти решили сосредоточиться на поиске вингера и правого защитника.

Ранее стало известно, что «бьянконери» хотят арендовать у «Ливерпуля» Федерико Кьезу, но англичане готовы отпустить игрока только на правах полноценного трансфера. В качестве альтернативных вариантов итальянцы рассматривают кандидатуры Кевина Шаде и Миккеля Дамсгора («Брентфорд»), Симона Аденгра («Сандерленд»), Даниэля Мальдини («Аталанта»), Альберта Гудмундссона («Фиорентина») и Янника Феррейры Карраско («Аль-Шабаб»).

Что касается трансфера для укрепления правого фланга обороны, то «Ювентус» рассматривает возможность подписания Нуссаира Мазрауи из «Манчестер Юнайтед» – туринцы следили за ним в конце августа, и в последнее время их интерес к игроку усилился. Также обсуждается кандидатура Саши Боэ из «Баварии».