Лапорта о класико в Суперкубке Испании: «В финале нет фаворитов. Командный дух у «Барсы» лучше, чем у «Реала». «Атлетико» заслуживал большего в полуфинале»

Жоан Лапорта: дух «Барсы» лучше, чем у «Реала», но в финале фаворитов нет.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о предстоящем матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Встреча состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«В финале нет фаворитов, случиться может все что угодно. Я мог бы привести множество примеров. В финале нет фаворитов. Обе команды будут использовать свои сильные стороны, чтобы победить. Наш командный дух лучше, чем у наших соперников, но они тоже могут побеждать, что мы увидели в полуфинале.

Мы провели отличный матч против «Атлетика», и мы убеждены, что если будем играть с такой же интенсивностью, то сможем победить. «Атлетико », с другой стороны, заслуживал большего. Я хочу сказать, что в финале никогда не бывает фаворитов», – сказал Лапорта.

