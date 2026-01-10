«Ахмат» подписал защитника сборной Албании Цаке и хавбека Казахстана Кенжебека
«Ахмат» представил двух новичков.
«Ахмат» объявил о переходе центрального защитника Клисмана Цаке из македонской «Шкендии-79».
26-летний футболист подписал контракт сроком на 3,5 года и сегодня провел первую тренировку с грозненским клубом. Осенью прошлого года защитник дебютировал за сборную Албании.
Также «Ахмат» сообщил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком на 4,5 года. В этом сезоне 22-летний игрок выступал за «Елимай».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ахмата»
