«Ахмат» подписал защитника сборной Албании Цаке и хавбека Казахстана Кенжебека

«Ахмат» представил двух новичков.

«Ахмат» объявил о переходе центрального защитника Клисмана Цаке из македонской «Шкендии-79».

26-летний футболист подписал контракт сроком на 3,5 года и сегодня провел первую тренировку с грозненским клубом. Осенью прошлого года защитник дебютировал за сборную Албании .

Также «Ахмат » сообщил о подписании контракта с полузащитником сборной Казахстана Галымжаном Кенжебеком на 4,5 года. В этом сезоне 22-летний игрок выступал за «Елимай ».