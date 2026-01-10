Жоан Лапорта: «Отношения «Барселоны» с «Реалом» разрушены. Их всегда можно восстановить, но сейчас ситуация такова»

Жоан Лапорта: у «Барселоны» очень плохие отношения с «Реалом».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что у его клуба очень плохие отношения с «Реалом ».

Лапорта посетил коктейльную вечеринку, организованную Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) по случаю проведения финала Суперкубка Испании.

«Отношения с мадридским «Реалом» очень плохие и в настоящее время разрушены. Их всегда можно восстановить, но сейчас ситуация такова», – сказал глава каталонского клуба.

«Барселона » и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании. Матч состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.