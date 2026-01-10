Семеньо забил и ассистировал Льюису в дебютном матче за «Ман Сити» – с «Эксетером» в Кубке Англии
Антуан Семеньо забил в дебютном матче за «Манчестер Сити».
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо совершил два результативных действия в первом матче за клуб.
«Горожане» принимают «Эксетер» в 3-м раунде Кубка Англии (6:0, второй тайм). На 49-й минуте встречи Семеньо ассистировал Рико Льюису, а на 54-й забил сам.
Игрок сборной Ганы перешел в «Манчестер Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов в пятницу. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
