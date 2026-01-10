Жерсон подписал контракт с «Крузейро» до 2030-го. Экс-хавбека «Зенита» представили роликом в стиле GTA

Жерсон подписал контракт с «Крузейро» до 2030 года.

Жерсон заключил контракт с «Крузейро» до 2030 года, сообщила пресс-служба клуба.

Полузащитник перешел в бразильский клуб из «Зенита» за рекордные для Южной Америки 27+3 млн евро .

Игрока представили роликом в стиле видеоигры GTA (Grand Theft Auto). В видео под названием Gerson Coringa Cabuloso (Coringa – с португальского «Джокер», прозвище Жерсона, Cabuloso – прозвище «Крузейро») Жерсон показан в роли персонажа игры от третьего лица, который прогуливается по базе клуба.

Изображение: x.com/Cruzeiro