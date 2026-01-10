Канчельскис о фото улыбающегося Аморима после увольнения из «МЮ»: «Даже не понимает, что так нельзя делать, это великий клуб. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили!»

Андрей Канчельскис: тренерам «МЮ» платят неустойки, вот они и улыбаются.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис прокомментировал снимок, на котором Рубен Аморим улыбается после увольнения из клуба.

Португальский специалист покинул пост главного тренера «Юнайтед» 5 января. 6 января в английских СМИ появились фотографии тренера, находящегося в хорошем настроении.

«За такие деньги любой человек бы улыбался! Даже не понимает, что так нельзя делать. «Манчестер» – великий клуб. «Ну выгнали меня и выгнали, ну все. Заплатите».

Другой человек расстроился бы, не показывался. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили! Если за «Рейнджерс » проигрываешь «Селтику », три дня вообще не должен тебя никто видеть. Ты переживаешь.

А здесь выгнали – спасибо. Заплатите компенсацию 10-15 миллионов. Вот они и улыбаются все.

Другие тренеры так не делали. Мойес был очень расстроен, что ему не дали доработать хотя бы сезон. Другой менталитет.

Поедет в «Спортинг», найдет другую команду», – сказал Канчельскис.