Канчельскис о фото улыбающегося Аморима после увольнения из «МЮ»: «Даже не понимает, что так нельзя делать, это великий клуб. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили!»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал снимок, на котором Рубен Аморим улыбается после увольнения из клуба.
Португальский специалист покинул пост главного тренера «Юнайтед» 5 января. 6 января в английских СМИ появились фотографии тренера, находящегося в хорошем настроении.
«За такие деньги любой человек бы улыбался! Даже не понимает, что так нельзя делать. «Манчестер» – великий клуб. «Ну выгнали меня и выгнали, ну все. Заплатите».
Другой человек расстроился бы, не показывался. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили! Если за «Рейнджерс» проигрываешь «Селтику», три дня вообще не должен тебя никто видеть. Ты переживаешь.
А здесь выгнали – спасибо. Заплатите компенсацию 10-15 миллионов. Вот они и улыбаются все.
Другие тренеры так не делали. Мойес был очень расстроен, что ему не дали доработать хотя бы сезон. Другой менталитет.
Поедет в «Спортинг», найдет другую команду», – сказал Канчельскис.