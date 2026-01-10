Владелец «Мэкклсфилда» о победе над «Пэлас»: «Возможно, покупка клуба после 4 дней пьянства была не такой уж плохой идеей! Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами»

Владелец «Мэкклсфилда»: я купил клуб после четырех дней пьянства.

Владелец «Мэкклсфилда » Роб Сметхерст признался, что купил клуб после того, как пил на протяжении нескольких дней подряд.

Сегодня команда из шестого по силе дивизиона Англии вышла в 1/16 финала Кубка страны, выбив действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас » (2:1).

«Возможно, покупка футбольного клуба после четырех дней пьянства была не такой уж плохой идеей!

Самое смешное, что я не могу этого вспомнить. Но посмотрите, где мы сейчас. Для сообщества и болельщиков возвращение футбольного клуба к жизни – это нечто невероятное», – сказал Сметхерст BBC.

«Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами. Не прямо сейчас, но [в конце сезона] – обязательно. Это «Пэлас», очень хорошая команда. Я думал, счет будет 0:6, 0:7, но я никогда не видел ничего подобного. Игроки выдали сумасшедшую игру.

Это особенный момент не только для меня, но и для болельщиков, для всего сообщества – вернуть «Мэкклсфилд» на карту», – добавил владелец клуба.