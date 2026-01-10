  • Спортс
  • Владелец «Мэкклсфилда» о победе над «Пэлас»: «Возможно, покупка клуба после 4 дней пьянства была не такой уж плохой идеей! Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами»
Владелец «Мэкклсфилда» о победе над «Пэлас»: «Возможно, покупка клуба после 4 дней пьянства была не такой уж плохой идеей! Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами»

Владелец «Мэкклсфилда»: я купил клуб после четырех дней пьянства.

Владелец «Мэкклсфилда» Роб Сметхерст признался, что купил клуб после того, как пил на протяжении нескольких дней подряд. 

Сегодня команда из шестого по силе дивизиона Англии вышла в 1/16 финала Кубка страны, выбив действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас» (2:1). 

«Возможно, покупка футбольного клуба после четырех дней пьянства была не такой уж плохой идеей!

Самое смешное, что я не могу этого вспомнить. Но посмотрите, где мы сейчас. Для сообщества и болельщиков возвращение футбольного клуба к жизни – это нечто невероятное», – сказал Сметхерст BBC.

«Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами. Не прямо сейчас, но [в конце сезона] – обязательно. Это «Пэлас», очень хорошая команда. Я думал, счет будет 0:6, 0:7, но я никогда не видел ничего подобного. Игроки выдали сумасшедшую игру. 

Это особенный момент не только для меня, но и для болельщиков, для всего сообщества – вернуть «Мэкклсфилд» на карту», – добавил владелец клуба. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
logoпремьер-лига Англия
logoД6 Англия
logoКристал Пэлас
logoКубок Англии
logoМэкклсфилд
алкоголь и спорт
