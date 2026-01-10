Флик о финале Суперкубка: «Класико смотрит весь мир. У «Реала» фантастические игроки, но «Барса» уверена в себе, мы хотим выиграть трофей»

Флик о финале Суперкубка: класико смотрит весь мир, «Барса» хочет взять трофей.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем финале Суперкубка Испании против «Реала ».

Игра начнется завтра в 22:00 по московскому времени.

«Прежде всего, я считаю, что каждый рад сыграть в финале против «Реала». Это класико, и мы можем выиграть трофей. Против «Атлетика» мы играли как команда, как единое целое. Именно это я хочу видеть. Мы хотим доказать это на поле – это самое важное.

О «Реале»

«Я всегда говорю, что у них фантастические игроки мирового класса. Очень талантливые – это все, что я могу сказать. Я сосредоточен на своей команде. Важно то, как мы будем играть, как начнем матч. Мы хотим выиграть трофей.

Я сосредоточен на своей команде. Для меня это один матч. Если ты выигрываешь, это придает уверенности на концовку сезона – это нормально. Мы всегда думаем позитивно. Это важная игра, мы хотим показать нашу лучшую версию. У меня хорошие ощущения. Игроки хотят сделать это ради своих семей, клуба, ради самих себя…

Финал есть финал. Матч против «Реала» – это совсем другое. Класико хочет смотреть весь мир. Мы постараемся показать свою лучшую версию. Мы не слушаем разговоры. Главное – быть готовыми завтра. Мы сосредоточены на этом. Мы уверены в себе и верим, что можем победить».

О том, отрабатывали ли серию пенальти

«Игроки после тренировок обычно остаются и бьют пенальти. Это нормально», – сказал Флик.