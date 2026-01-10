Флик и Алонсо сделали совместные фото с трофеем Суперкубка Испании перед финалом

Тренеры «Барселоны» и «Реала» сфотографировались перед финалом Суперкубка.

Ханс-Дитер Флик и Хаби Алонсо сделали совместные фотографии в преддверии финала Суперкубка Испании.

Трофей разыграют «Барселона » и «Реал ». Решающий матч турнира состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Накануне этой игры главные тренеры команд сделали традиционные совместные фотографии с футболками клубов и трофеем.

Фото: x.com/rfef