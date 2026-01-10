Флик и Алонсо сделали совместные фото с трофеем Суперкубка Испании перед финалом
Тренеры «Барселоны» и «Реала» сфотографировались перед финалом Суперкубка.
Ханс-Дитер Флик и Хаби Алонсо сделали совместные фотографии в преддверии финала Суперкубка Испании.
Трофей разыграют «Барселона» и «Реал». Решающий матч турнира состоится завтра, 11 января, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Накануне этой игры главные тренеры команд сделали традиционные совместные фотографии с футболками клубов и трофеем.
Фото: x.com/rfef
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36299 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости