Кисляк хочет играть за «Барсу»: любимая команда – ЦСКА, потом – «Барселона».

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что хотел бы перейти в «Барселону» в будущем.

– В какую зарубежную команду хотели бы попасть?

– В «Барселону».

– Какая твоя любимая команда?

– ЦСКА, а потом – «Барселона », – сказал Кисляк.