Кисляк хочет играть за «Барсу»: «Любимая команда – ЦСКА, потом – «Барселона»
Кисляк хочет играть за «Барсу»: любимая команда – ЦСКА, потом – «Барселона».
Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что хотел бы перейти в «Барселону» в будущем.
– В какую зарубежную команду хотели бы попасть?
– В «Барселону».
– Какая твоя любимая команда?
– ЦСКА, а потом – «Барселона», – сказал Кисляк.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36296 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости