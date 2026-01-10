«Пэлас» вылетел из Кубка Англии от «Мэкклсфилда» из 6-го дивизиона. Впервые с 1909 года клуб из нон-лиги прошел обладателя Кубка
«Кристал Пэлас» вылетел из Кубка Англии от «Мэкклсфилда» из 6-го дивизиона, уступив 1:2.
«Пэлас» – действующий обладатель Кубка Англии. Это первый случай с 1909 года, когда клуб из нон-лиги (5-й дивизион и ниже) прошел обладателя Кубка.
«Мэкклсфилд» на 117 позиций ниже «Пэлас», если считать по дивизионам и занимаемым клубами местам. Болельщики команды после матча прорвались на поле и стали отмечать победу с футболистами.
Изображение: кадр из трансляции
Отметим, что «Кристал Пэлас» не побеждает уже 9 матчей подряд – 6 поражений и 3 ничьих.
