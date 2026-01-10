Александр Мостовой: «Спартак» обязан быть в тройке, с Карседо или без. Кого угодно поставь на бровку, ничего не поменяется»

Мостовой: С Карседо или без, но «Спартак» обязан быть в тройке.

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» обязан быть в тройке лидеров Мир РПЛ .

Красно-белые занимают шестое место в таблице, набрав 29 очков в 18 матчах.

«Давно говорю, еще с самого начала сезона: «Спартак» обязан быть в тройке. Неважно, с Карседо или без. Кого угодно поставь на бровку, ничего не поменяется.

У «Спартака» собраны футболисты высочайшего уровня, которым по силам затащить команду в тройку призеров. «Спартак » всегда должен быть в тройке лидеров, а в идеале бороться за чемпионство», – сказал Мостовой.