Александр Мостовой: «Спартак» обязан быть в тройке, с Карседо или без. Кого угодно поставь на бровку, ничего не поменяется»
Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой считает, что «Спартак» обязан быть в тройке лидеров Мир РПЛ.
Красно-белые занимают шестое место в таблице, набрав 29 очков в 18 матчах.
«Давно говорю, еще с самого начала сезона: «Спартак» обязан быть в тройке. Неважно, с Карседо или без. Кого угодно поставь на бровку, ничего не поменяется.
У «Спартака» собраны футболисты высочайшего уровня, которым по силам затащить команду в тройку призеров. «Спартак» всегда должен быть в тройке лидеров, а в идеале бороться за чемпионство», – сказал Мостовой.
