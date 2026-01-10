Пономарев о Еременко в РПЛ в 38 лет: «Больной, что ли? Сломается быстро парень – не та скорость, не те мышцы, нельзя уже играть на таком уровне в нашем чемпионате»

Пономарев считает, что Еременко не потянет РПЛ в 38 лет: больной, что ли? .

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Роману Еременко не стоит возвращаться в Мир РПЛ в 38 лет.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Еременко близок к переходу в «Оренбург ».

«Больной, что ли? Куда он возвращается? Пускай возвращается домой. 38 лет, он хочет в футбол играть.

Пускай «Оренбург» подписывает его, конечно. Но они с ним быстро расстанутся. Нельзя уже играть на таком уровне в нашем чемпионате.

Сломается быстро парень, не убережет здоровье. Уже не те годы, не та скорость, не те мышцы. Он не играл какое-то время. Не годится он. «Оренбург» напрасно это делает. Надо молодых искать, воспитывать», – сказал Пономарев.

Еременко в составе ЦСКА победил в РПЛ в сезоне-2015/16. Вместе с «Рубином» футболист завоевал Кубок и Суперкубок страны. Он также играл за «Ростов» и «Спартак».