Кисляк об идее сменить гражданство: я русский, меня никуда не отпустят.

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможной смене гражданства по примеру вратаря Никиты Хайкина.

– Готов ли сменить гражданство, если найдутся какие-то корни?

– Не люблю рассуждать в категориях «если бы да кабы». В любом случае я всю жизнь прожил в России, нигде не был. Меня никуда не отпустят, я русский.

Для меня честь и гордость играть за сборную России, – сказал Кисляк

В этом сезоне Кисляк провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.