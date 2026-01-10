Кисляк об идее сменить гражданство: «Я русский, меня никуда не отпустят»
Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможной смене гражданства по примеру вратаря Никиты Хайкина.
– Готов ли сменить гражданство, если найдутся какие-то корни?
– Не люблю рассуждать в категориях «если бы да кабы». В любом случае я всю жизнь прожил в России, нигде не был. Меня никуда не отпустят, я русский.
Для меня честь и гордость играть за сборную России, – сказал Кисляк
В этом сезоне Кисляк провел за ЦСКА 27 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
