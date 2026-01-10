Мбаппе чувствует себя лучше, результаты МРТ показывают положительную динамику. В «Реале» опасаются, что Килиан долго не играл

Мбаппе чувствует себя лучше.

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе чувствует себя лучше.

Результаты МРТ-сканирования, проведенного вчера на базе клуба, выглядят гораздо лучше, чем ранее, сообщает журналист ESPN Родра.

Однако в раздевалке опасаются, что Килиан долго не играл, а вернулся как раз к финалу Суперкубка Испании против «Барселоны», который пройдет 11 января.