Мбаппе чувствует себя лучше, результаты МРТ показывают положительную динамику. В «Реале» опасаются, что Килиан долго не играл
Мбаппе чувствует себя лучше.
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе чувствует себя лучше.
Результаты МРТ-сканирования, проведенного вчера на базе клуба, выглядят гораздо лучше, чем ранее, сообщает журналист ESPN Родра.
Однако в раздевалке опасаются, что Килиан долго не играл, а вернулся как раз к финалу Суперкубка Испании против «Барселоны», который пройдет 11 января.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36291 голос
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Родры в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости