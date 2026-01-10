Обмен Дивеева на Гонду может завершиться в течение суток. «Зенит» еще решает нюансы перед закрытием сделки (Иван Карпов)
Обмен Дивеева на Гонду может завершиться в течение суток.
Обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом» может завершиться в течение суток.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, ЦСКА 4-й день ждет «Зенит», чтобы совершить трансфер. 24-летний аргентинец уже успешно прошел медобследование, контракт Гонду с армейцами тоже согласован.
Однако ЦСКА не может закрыть сделку, пока в Петербурге «идут затянувшиеся предконтрактные процессы по Дивееву». Как только «Зенит» решит все нюансы – обмен оформят официально. Это вопрос часов или ближайших суток.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
