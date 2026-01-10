Обмен Дивеева на Гонду может завершиться в течение суток. «Зенит» еще решает нюансы перед закрытием сделки (Иван Карпов)

Обмен Дивеева на Гонду может завершиться в течение суток.

Обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду между ЦСКА и «Зенитом » может завершиться в течение суток.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , ЦСКА 4-й день ждет «Зенит», чтобы совершить трансфер. 24-летний аргентинец уже успешно прошел медобследование, контракт Гонду с армейцами тоже согласован.

Однако ЦСКА не может закрыть сделку, пока в Петербурге «идут затянувшиеся предконтрактные процессы по Дивееву». Как только «Зенит» решит все нюансы – обмен оформят официально. Это вопрос часов или ближайших суток.