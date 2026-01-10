«Зенит» предлагал 20+5 млн евро за Алана, «Наполи» – 35+5, но «Палмейрас» хочет 40+ млн за хавбека
«Зенит» предлагал 20+5 млн евро за Алана.
«Зенит» и «Наполи» хотели подписать атакующего полузащитника «Палмейраса» Алана Андраде.
По данным ge, «Зенит» предлагал 20+5 млн евро за 21-летнего хавбека, «Наполи» – 35+5 млн, но «Палмейрас» хочет более 40 миллионов.
В сезоне-2025 Алан провел 54 матча, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач, а также помог команде дойти до финала Кубка Либертадорес.
