«Зенит» предлагал 20+5 млн евро за Алана, «Наполи» – 35+5, но «Палмейрас» хочет 40+ млн за хавбека

«Зенит» предлагал 20+5 млн евро за Алана.

«Зенит » и «Наполи » хотели подписать атакующего полузащитника «Палмейраса » Алана Андраде.

По данным ge, «Зенит» предлагал 20+5 млн евро за 21-летнего хавбека, «Наполи» – 35+5 млн, но «Палмейрас» хочет более 40 миллионов.

В сезоне-2025 Алан провел 54 матча, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач, а также помог команде дойти до финала Кубка Либертадорес.