Алонсо, скорее всего, не уволят из «Реала» даже в случае поражения от «Барсы». Ситуация Хаби улучшилась после серии побед и особенно после 2:1 с «Атлетико»
Алонсо не уволят из «Реала» даже в случае поражения от «Барсы».
Тренера Хаби Алонсо, скорее всего, не уволят из «Реала» даже в случае поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
Как сообщает Marca, ситуация Алонсо в мадридском клубе улучшилась после серии побед, особенно в дерби над «Атлетико» (2:1).
Напомним, финал Суперкубка состоится в воскресенье, 11 января.
