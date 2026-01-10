Алонсо, скорее всего, не уволят из «Реала» даже в случае поражения от «Барсы». Ситуация Хаби улучшилась после серии побед и особенно после 2:1 с «Атлетико»

Алонсо не уволят из «Реала» даже в случае поражения от «Барсы».

Тренера Хаби Алонсо , скорее всего, не уволят из «Реала » даже в случае поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.

Как сообщает Marca, ситуация Алонсо в мадридском клубе улучшилась после серии побед, особенно в дерби над «Атлетико» (2:1).

Напомним, финал Суперкубка состоится в воскресенье, 11 января.