Агент Захаряна опроверг возможный уход в аренду из «Сосьедада»: «Я каждый чих буду комментировать, что ли?»
Агент Захаряна опроверг возможный уход в аренду из «Сосьедада».
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, опроверг слухи о возможной аренде футболиста.
Ранее аккаунт Thor в соцсети Х сообщил, что «Сосьедад» отдаст Захаряна в аренду до конца сезона-2025/26.
«Я каждый чих, что ли, буду комментировать? У меня нет такой информации», – сказал Голубин.
В сезоне-2025/26 Захарян поучаствовал в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
