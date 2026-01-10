Агент Захаряна опроверг возможный уход в аренду из «Сосьедада»: «Я каждый чих буду комментировать, что ли?»

Агент Захаряна опроверг возможный уход в аренду из «Сосьедада».

Геннадий Голубин , агент полузащитника «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна , опроверг слухи о возможной аренде футболиста.

Ранее аккаунт Thor в соцсети Х сообщил, что «Сосьедад» отдаст Захаряна в аренду до конца сезона-2025/26.

«Я каждый чих, что ли, буду комментировать? У меня нет такой информации», – сказал Голубин.

В сезоне-2025/26 Захарян поучаствовал в 15 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.