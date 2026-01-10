Хавбек «Балтики» Пряхин перешел в «Ахмат» за 100 млн рублей вместе с бонусами
Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин стал футболистом «Ахмата».
23-летний игрок подписал контракт с грозненцами на 3,5 года.
Инсайдер Иван Карпов сообщал, что сумма сделки составит 100 млн рублей вместе с бонусами.
В 13 матчах сезона РПЛ на счету Пряхина 1 гол и 1 ассист.
Фото: t.me/akhmatgrozny
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
