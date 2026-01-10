«Оренбург» за 600 тысяч долларов купил колумбийского защитника Паласиоса у «Индепендьенте Медельин» (Иван Карпов)

«Оренбург» купил колумбийского защитника Паласиоса у «Индепендьенте Медельин».

«Оренбург » купил центрального защитника колумбийского «Индепендьенте Медельин » Джона Паласиоса за 600 тысяч долларов, сообщает инсайдер Иван Карпов .

26-летний футболист подпишет контракт до лета 2029 года.

За 600 тысяч «Оренбург» купил 100% прав на Паласиоса. Защитник отправится вместе с командой на сборы в Турцию.

Колумбиец выступает за «Индепендьенте» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 74 матчах во всех турнирах и отметился пятью голами.