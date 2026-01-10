«Оренбург» за 600 тысяч долларов купил колумбийского защитника Паласиоса у «Индепендьенте Медельин» (Иван Карпов)
«Оренбург» купил колумбийского защитника Паласиоса у «Индепендьенте Медельин».
«Оренбург» купил центрального защитника колумбийского «Индепендьенте Медельин» Джона Паласиоса за 600 тысяч долларов, сообщает инсайдер Иван Карпов.
26-летний футболист подпишет контракт до лета 2029 года.
За 600 тысяч «Оренбург» купил 100% прав на Паласиоса. Защитник отправится вместе с командой на сборы в Турцию.
Колумбиец выступает за «Индепендьенте» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 74 матчах во всех турнирах и отметился пятью голами.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36289 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости