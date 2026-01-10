Ханси Флик: «Мбаппе – лучший форвард, он феноменален, но мы сосредоточены на нашей философии. «Барса» проиграла только одно класико за полтора года»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высоко отозвался о нападающем «Реала» Килиане Мбаппе.
– В настоящее время Мбаппе – лучший форвард. Он забил огромное количество голов и обладает талантом мирового уровня.
Мы смотрели полуфинал [Суперкубка Испании между «Мадридом» и «Атлетико»] вместе, вся команда.
– Как защищаться против Мбаппе?
– Сколько класико мы сыграли за последние полтора года? И сколько из них мы проиграли? Мы проиграли одно. В этом и дело.
Я знаю, что Мбаппе – фантастический игрок и что он феноменален, когда у него есть пространство. Мы адаптируем некоторые вещи, как всегда. Но не конкретно под Мбаппе. Мы сосредоточены на нашей философии, на наших идеях, – сказал Флик.
11 января каталонцы и мадридцы сыграют в финале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.