Талалаев о бразильцах: «Они лентяи. Я утрирую, когда говорю, что не взял бы их в команду – Бителло и Мойзеса с удовольствием взял бы»
Талалаев о бразильцах: они лентяи. утрирую, говоря, что не взял бы их в команду.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свое отношение к бразильским футболистам.
– Когда я говорю, что не взял бы бразильцев [в свою команду], конечно, я утрирую.
Я бы и Бителло, и Мойзеса с удовольствием взял бы в свою команду, потому что это люди, которым дано больше, чем другим. Они работают больше, чем другие, они лидеры, они не стандарт.
– А вы почему бразильцев...
– Потому что они лентяи. Большинство, с кем я сталкивался, большинство, с кем я работаю, большинство, по кому мы наводим справки, – сказал Талалаев.
Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
