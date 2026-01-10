Талалаев о бразильцах: «Они лентяи. Я утрирую, когда говорю, что не взял бы их в команду – Бителло и Мойзеса с удовольствием взял бы»

Талалаев о бразильцах: они лентяи. утрирую, говоря, что не взял бы их в команду.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свое отношение к бразильским футболистам.

– Когда я говорю, что не взял бы бразильцев [в свою команду], конечно, я утрирую.

Я бы и Бителло , и Мойзеса с удовольствием взял бы в свою команду, потому что это люди, которым дано больше, чем другим. Они работают больше, чем другие, они лидеры, они не стандарт.

– А вы почему бразильцев...

– Потому что они лентяи. Большинство, с кем я сталкивался, большинство, с кем я работаю, большинство, по кому мы наводим справки, – сказал Талалаев.