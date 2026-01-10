  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова считает, что у США не стоит забирать ЧМ из-за атаки на Венесуэлу: «Спортсмены здесь ни при чем, не надо вмешивать политику. Такое отношение должно быть и к нам»
21

Депутат Журова считает, что у США не стоит забирать ЧМ из-за атаки на Венесуэлу: «Спортсмены здесь ни при чем, не надо вмешивать политику. Такое отношение должно быть и к нам»

Журова считает, что у США не стоит забирать ЧМ из-за атаки на Венесуэлу.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что у США не стоит забирать чемпионат мира из-за атаки на Венесуэлу.

Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

«Я считаю, что спортсмены здесь ни при чем и не надо вмешивать в это дело политику. И если командам всех стран дадут визы и они приедут на чемпионат мира, то я не считаю, что в таком случае надо отбирать у США эти соревнования.

И я бы не трогала спортсменов, потому что политики должны разбираться с политиками, а спортсмены должны соревноваться. И если к ним должны применяться какие-то санкции по линии ООН, то это точно не должны быть спортивные санкции.

Но такое отношение должно быть и к нам, чтобы мы могли участвовать в турнирах со своим флагом и гимном.

Они-то считают, что у них прошла одномоментная операция и они ничего такого не сделали. Только захватили президента Венесуэлы Мадуро, в США не считают это какой-то серьезной войной. И они не считают себя виноватыми, а наоборот, полагают, что спасают от чего-то весь мир», – сказала Журова.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36289 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
logoСветлана Журова
РИА Новости
Государственная дума
Политика
logoЧМ-2026
ООН
logoНиколас Мадуро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о дыре во льду в тестовом матче перед ОИ-2026: «В России подобного бы не произошло. Каждая Олимпиада была чем‑то омрачена. А наша сделана идеально»
10 января, 08:45
Журова о показе Олимпиады: «Стоит транслировать только те виды, в которых будут участвовать россияне. А зачем нам остальное смотреть без наших?»
8 января, 19:33
Журова о том, отменят ли бан России в 2026-м: «Верю, что да. События в Венесуэле показывают – каждая страна может оказаться в такой ситуации. Теперь что, отстранять США?»
7 января, 17:47
Депутат Журова: «Пиво не сделает наш футбол зрелищнее, но и помешать не должно. Запрет вводили из-за того, что нация употребляла чрезмерное количество спиртного. Ситуация изменилась»
7 января, 15:09
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52