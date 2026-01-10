Депутат Журова считает, что у США не стоит забирать ЧМ из-за атаки на Венесуэлу: «Спортсмены здесь ни при чем, не надо вмешивать политику. Такое отношение должно быть и к нам»

Журова считает, что у США не стоит забирать ЧМ из-за атаки на Венесуэлу.

Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

«Я считаю, что спортсмены здесь ни при чем и не надо вмешивать в это дело политику. И если командам всех стран дадут визы и они приедут на чемпионат мира, то я не считаю, что в таком случае надо отбирать у США эти соревнования.

И я бы не трогала спортсменов, потому что политики должны разбираться с политиками, а спортсмены должны соревноваться. И если к ним должны применяться какие-то санкции по линии ООН, то это точно не должны быть спортивные санкции.

Но такое отношение должно быть и к нам, чтобы мы могли участвовать в турнирах со своим флагом и гимном.

Они-то считают, что у них прошла одномоментная операция и они ничего такого не сделали. Только захватили президента Венесуэлы Мадуро, в США не считают это какой-то серьезной войной. И они не считают себя виноватыми, а наоборот, полагают, что спасают от чего-то весь мир», – сказала Журова.

