Алонсо о готовности Мбаппе сыграть с «Барсой»: «Мы не камикадзе, взвесим все риски»

Алонсо об игре Мбаппе против «Барсы»: мы не камикадзе, взвесим риски.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо оценил шансы форварда Килиана Мбаппе сыграть против «Барселоны» в завтрашнем финале Суперкубка Испании.

– Как себя чувствует Мбаппе?

– Ему гораздо лучше. Изначально предполагалось, что он будет готов к матчу с «Атлетико», но мы решили не форсировать события. Однако предполагалось, что если мы дойдем до финала, в зависимости от его самочувствия, он будет доступен.

После тренировки у нас будет вся необходимая информация, чтобы оценить его состояние и определить, готов ли он выйти в стартовом составе или сыграть немного меньше.

– Стоит ли рисковать здоровьем Мбаппе, делая ему укол?

– Мы должны взвесить риски. И понимать, что поставлено на карту, брать на себя ответственность за принимаемые решения.

Мы не камикадзе, когда дело касается принятия решений. Это контролируемый риск, – сказал Мбаппе.