Джикия близок к уходу из «Антальяспора». Новый тренер сделает ставку на молодых игроков

Защитник Георгий Джикия близок к уходу из «Антальяспора ».

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», новый главный тренер Сами Угурлу сделает ставку на молодых футболистов, поэтому готов расстаться с 32-летним россиянином.

Руководство клуба, как отмечается, не против продажи футболиста с одной из самых больших зарплат в команде – 800 тысяч евро в год. Для них это хорошая возможность снизить расходы. В качестве замены в обороне видят другого россиянина – 21-летнего Александра Мартынова из «Серика».

«Антальяспор» хочет получить за Джикию не менее 1 млн евро. При этом сам футболист давно хочет вернуться в Мир РПЛ , но официальных предложений пока не поступало.

В этом сезоне Джикия провел 12 матчей в Суперлиге и один в Кубке Турции.

Агент Владимир Кузьмичев в комментарии для «Спорт-Экспресса» отреагировал на информацию о желании турецкого клуба продать игрока.

«Пока никто из клуба к нам не обращался с такой информацией. У нас нет точного подтверждения этому. Обычно в подобных случаях связываются с игроком или его представителем и говорят о своих планах. Ранее, конечно, никаких предпосылок к его уходу не было. Им в клубе довольны», – сказал Кузьмичев.