Алонсо перед финалом Суперкубка с «Барсой»: «Мы готовимся к победе и уверены в своих силах»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
– Как дела у «Реала»?
– Это особенный матч. Мы хотели быть здесь, только увидев Суперкубок в календаре. Это финал, в котором нужно уметь бороться, чтобы выиграть. Мы готовы.
– Странно, что «Реал» не фаворит. Каковы ваши ощущения?
– Все может случиться. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как сыграть завтрашний матч.
– Вы будете подходить к матчу так же, как к игре с «Барсой» на «Бернабеу» (2:1)?
– Ответ похож на тот, что был перед матчем с «Атлетико». Матч на «Метрополитано» не был ориентиром, но мы его не забыли.
Сейчас то же самое. Контекст может быть другим. Очень важно, чтобы мы были уверены в себе и имели необходимую энергию.
– Что бы вы сказали тем, кто считает, что вашей команде будет сложно?
– Это футбол. Может случиться все что угодно. Мы готовимся к победе. Мы уверены в своих силах, – сказал Алонсо.