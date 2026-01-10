Алонсо перед финалом Суперкубка с «Барсой»: «Мы готовимся к победе и уверены в своих силах»

Алонсо перед финалом Суперкубка с «Барсой»: мы готовимся к победе.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

– Как дела у «Реала»?

– Это особенный матч. Мы хотели быть здесь, только увидев Суперкубок в календаре. Это финал, в котором нужно уметь бороться, чтобы выиграть. Мы готовы.

– Странно, что «Реал» не фаворит. Каковы ваши ощущения?

– Все может случиться. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как сыграть завтрашний матч.

– Вы будете подходить к матчу так же, как к игре с «Барсой» на «Бернабеу» (2:1)?

– Ответ похож на тот, что был перед матчем с «Атлетико». Матч на «Метрополитано» не был ориентиром, но мы его не забыли.

Сейчас то же самое. Контекст может быть другим. Очень важно, чтобы мы были уверены в себе и имели необходимую энергию.

– Что бы вы сказали тем, кто считает, что вашей команде будет сложно?

– Это футбол. Может случиться все что угодно. Мы готовимся к победе. Мы уверены в своих силах, – сказал Алонсо.