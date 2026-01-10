«Краснодар» поставил на паузу переговоры c «Пари НН» по Боселли. Трансфер, скорее всего, не состоится («Чемпионат»)
«Краснодар» поставил на паузу переговоры c «Пари НН» по Боселли.
«Краснодар» поставил на паузу переговоры по переходу форварда «Пари НН» Хуана Боселли, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Стороны вели переговоры по трансферу уругвайца, но на данный момент они приостановлены. Трансфер не близок и, скорее всего, не состоится.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Боселли переходит в «Краснодар», а форвард «быков» Александр Кокшаров – в нижегородский клуб.
