Флику не нравятся разговоры о мести «Реалу»: «Это был всего лишь один матч. «Барса» хочет выиграть все, и против одной из лучших команд мира мы должны показать, на что способны»

Флику не нравятся разговоры о мести «Реалу»: мы – «Барса», хотим выиграть все.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что ему не нравятся разговоры о мести «Реалу » за поражение в Ла Лиге в последнем класико (1:2).

11 января каталонцы и мадридцы сыграют в Саудовской Аравии в финале Суперкубка Испании.

«Лично мне не нравятся такие разговоры. Это был всего лишь один матч. После этого мы вернулись и сосредоточились на необходимом. Мы играли намного лучше и добились лучших результатов. Это был всего лишь один матч.

Мы – «Барселона », мы хотим выиграть все. Это главное. Я вижу, что моя команда очень сосредоточена.

До конца сезона еще долгий путь. Завтра мы играем против одной из лучших команд мира и должны показать, на что мы способны», – сказал Флик.

Игроки «Барсы» хотели сыграть именно с «Реалом» в финале Суперкубка. Каталонцы намерены отомстить за 1:2 на «Бернабеу» (Mundo Deportivo)