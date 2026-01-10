Игроки «Барсы» хотели сыграть именно с «Реалом» в финале Суперкубка. Каталонцы намерены отомстить за 1:2 на «Бернабеу» (Mundo Deportivo)
В раздевалке «Барсы» хотели сыграть в финале Суперкубка именно с «Реалом».
В «Барселоне» рады, что встретятся в финале Суперкубка Испании именно с «Реалом», который в полуфинале прошел «Атлетико» (2:1).
По данным Mundo Deportivo, в раздевалке каталонского клуба предпочитали встречу с мадридцами. Главная причина – не столько уровень соперника, сколько эмоциональный заряд и желание отомстить за поражение в последнем класико на «Бернабеу» (1:2).
Среди руководства клуба мнения были более разнообразны. В целом в коллективе ощущается особая мотивация сыграть против принципиального соперника и взять первый трофей сезона именно в таком матче.
Финал Суперкубка Испании состоится 11 января в Джидде.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deporivo
