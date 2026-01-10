«Глушенков и в «Барсе» может заиграть. Он рисует игру «Зенита». Первак считает Максима лучшим игроком РПЛ в 2025-м

Первак считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ: может и в «Барсе» заиграть.

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак считает Максима Глушенкова лучшим футболистом в Мир РПЛ в 2025 году.

«Очень приятное впечатление оставляет Глушенков. В «Зените » наконец ему нашли место. Было время, когда купили бразильца, и ему место не находили справа. Куда-то в центр засовывали. С его телосложением ему тяжеловато физически там работать. И, наконец, все поняли ошибки друг друга.

Он рисует игру «Зенита». Он – свободный художник. От него очень сильно зависит, как играет «Зенит». Я считаю, что Глушенков может заиграть на уровне любого европейского клуба. Все зависит от тренера, который видит его в команде. Он и в «Барселоне» может заиграть. Но на его месте выступает человек, которому пресса уделяет очень много внимания.

Максим очень сильно оснащен технически, видит поляну, и у него великолепное искусство паса. У меня нет сомнений, что он может заиграть в любом европейском клубе», – сказал Первак.