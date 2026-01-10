В 4-й лиге Индонезии футболист получил пожизненный бан за удар ногой в грудь – пострадавшего унесли с поля на носилках

Футболист в Индонезии получил пожизненный бан за удар ногой в грудь.

Футболиста в Индонезии пожизненно дисквалифицировали за грубый прием против соперника.

Инцидент произошел во время матча «Путра Хая» – «Персета» в четвертом дивизионе страны. Игрок Мухаммад Хилми Гимнастиар ударил ногой в грудь сопернику и получил прямую красную карточку, пострадавшего унесли на носилках.

Позже дисциплинарный комитет местной федерации футбола пожизненно запретил Гимнастиару участвовать в футбольных мероприятиях.